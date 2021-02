© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -società specializzata in micro-mobilità urbana,, una SPAC già quotata al Nasdaq, hanno annunciato oggi unsul listino tecnologico statunitense.In seguito alla chiusura dell'operazione, attesa per il, la nuova società manterrà lae sarà quotata alcon il nuovo simbolo "HLBZ". L'operazione riflette un valore diper la nuova società stimato in circaLa nuova società sarà gestita dall'attuale management di Helbiz, guidato dal fondatore e., il quale cha affermato "riteniamo che l'accesso al capitale generato da questa operazione ci permetterà di passare allo step successivo nel percorso di crescita della nostra società", che punta ad "ampliare i servizi che si integrano perfettamente con il futuro della mobilità nei centri urbani" e "rivoluzionare i trasporti"., Amministratore delegato e CEO di GreenVision, ha ricordato che "il settore della micro-mobilità ha avuto una forte accelerazione, e si stima che il mercato complessivo del Nord America e dell'Europa raggiungerà entro il 2030 quota 450 miliardi". "Riteniamo che Helbiz - ha affermato - continuerà ad ampliare la sua quota di mercato mentre il settore cresce".