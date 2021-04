1 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - Helbiz, operatore nella micro-mobilità e protagonista di una recente fusione con GreenVision Acquisition ha completato oggi l'acquisizione di MiMoto Smart Mobility, first mover italiano del mercato dello sharing di motorini. "Grazie a questa operazione Helbiz amplia la sua offerta di mezzi in sharing integrando all'interno della propria piattaforma il servizio di scooter elettrici di MiMoto – si legge in una nota – Da questo momento gli utenti potranno accedere a motorini, biciclette e monopattini elettrici da un'unica app. Il servizio di scooter elettrici è attualmente disponibile in quattro città italiane quali Milano, Torino, Genova e Firenze e nel periodo estivo ci saranno altre città coperte dal servizio".

"Siamo molto soddisfatti di aver portato a termine questa operazione – ha commentato Salvatore Palella, fondatore e CEO di Helbiz – In un momento come questo, in cui la mobilità sostenibile e sicura è sempre più importante, vogliamo dare ai cittadini italiani una maggiore possibilità di scelta che risponda al meglio alle loro esigenze. L'integrazione delle competenze di MiMoto e del loro business nella nostra piattaforma ci fornisce un nuovo impulso di crescita e rappresenta un ulteriore impegno per la costruzione di un nuovo modello di mobilità urbana".

"Grazie all'acquisizione di MiMoto da parte di Helbiz abbiamo creato un player di mobilità elettrica urbana che renderà le città italiane sempre più sostenibili e meno intasate dal traffico – hanno affermano unitamente i tre Fondatori di MiMoto Alessandro Vincenti, Gianluca Iorio e Vittorio Muratore – L'integrazione dei diversi servizi di micro-mobilità in un'unica piattaforma garantisce un'offerta immediata e più varia, che contribuirà a rendere le città più vivibili e siamo estremamente orgogliosi di far parte di questo cambiamento."

A oggi i veicoli della flotta di MiMoto sono stati utilizzati per più di un milione di corse per un totale di oltre 5 milioni di chilometri in 285mila ore, in media gli utenti hanno percorso 4.5 km in circa 16 minuti.