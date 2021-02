© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nell'anno in corso glidi tutto il mondo vedranno unpositivo di fondi, per la prima volta dal 2017 e fino a, secondo una ricerca di Barclays .Gli investimenti netti previsti, compresi tra 10 e 30 miliardi di dollari, sarebbero anche il massimo dal 2015, ha affermato la banca nel suo rapporto 2021 Global Hedge Fund Industry Outlook and Trends, intitolato "The Bounce Back".Gli hedge fund hanno visto un, con un primo trimestre che ha registrato la peggiore performance della storia per quanto riguarda i risultati (-11,5%). L'anno prima, nel 2019, il deflusso era stato di 43 miliardi e nel 2018 di 38 miliardi di dollari."I grandi fondi hedge consolidati continueranno a ottenere la maggior parte del denaro, ma rispetto al 2020, ci saranno", ha dichiarato in un'intervista Roark Stahler, capo della consulenza strategica per gli Stati Uniti presso Barclays. Ledi hedge fund più popolari quest'anno saranno quelle che investiranno nell'azionario di settori specifici, titoli neutrali al mercato e fondi macro discrezionali, ha rilevato Barclays.I dati di Barclays si basano su un sondaggio di 240 investitori che hanno collettivamente circa 725 miliardi di dollari in hedge fund. Circa il 41% degli intervistati ha dichiarato di voler aumentare gli investimenti in hedge fund quest'anno, mentre il 45% prevede di aumentare gli investimenti in