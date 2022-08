Hedge fund, deflussi nel secondo trimestre per volatilità mercati

(Teleborsa) - Dopo una performance molto forte per tutto il 2021 e un primo trimestre debole, gli, con i fondi speculativi focalizzati sulle materie prime che sono risultati ancora i migliori. Lo afferma il nuovo report di Citco, un'azienda che fornisce servizi amministrativi al settore.I fondi hanno registrato una performance negativa per il secondo trimestre consecutivo, con undi -6,81%, con tutte le categorie e le strategie - tranne leal +4,58% eallo +0,79% - che hanno generato rendimenti negativi. Nel corso del trimestre, il 32,81% dei fondi ha prodotto un rendimento positivo, in calo dal 40,21% del primo trimestre, secondo i dati dei fondi monitorati da Citco.dagli hedge fund sono stati pari a 7,8 miliardi di dollari nel secondo trimestre, poiché ihanno spinto molti investitori a cercare asset più sicuri dove mettere i propri soldi. Gli hedge fund globali che scommettono sui mercati azionari hanno subito i maggiori prelievi, perdendo 6,4 miliardi di dollari di deflussi netti.