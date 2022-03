Health Italia, ricavi 2021 salgono a 39 milioni di euro

Mercoledì 2 Marzo 2022, 18:45







(Teleborsa) - Health Italia, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato italiano della sanità integrativa e della offerta di soluzioni per il benessere di famiglie e dipendenti di aziende, ha chiuso il 2021 con ricavi consolidati (unaudited) che si attestano a circa 39 milioni di euro, in crescita di oltre il 20% rispetto ai 32,2 milioni di euro del 2020. La performance è stata raggiunta grazie al contributo positivo di tutte e tre le linee di business, sottolinea la società in una nota.



"Siamo molto soddisfatti dei dati preliminari del 2021, che presentano ricavi in significativa crescita, indice di una gestione efficace del business all'interno dei nostri ambiti di riferimento, ovvero sanità integrativa e welfare aziendale, telemedicina e nutraceutica e cosmeceutica - ha commentato l'AD Livia Foglia - La nostra propensione nell'anticipare le tendenze del settore Healthcare, innovando il nostro modello di business e facendo leva sulle sinergie che esistono tra i tre settori in cui operiamo, aprono ad interessanti prospettive per i mesi a venire".







(Foto: © Vittaya Sinlapasart/ 123RF)