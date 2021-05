21 Maggio 2021

(Teleborsa) - Health Italia chiude i primi tre mesi dell'anno con ricavi totali pari a 8,5 milioni di euro che evidenziano un incremento del 15,1% circa rispetto al primo trimestre 2020 (7,4 milioni) con una contribuzione rispettivamente del 73% dalla divisione "Healthcare and Services", del 19% dalla divisione "Medical services", e del 8% della divisione "Nutraceutical & Cosmeceutical".

L'Ebitda è pari a 1,1 milioni, in crescita significativa pari al 40% circa rispetto ai 0,8 milioni dello stesso periodo di un anno fa.

L'andamento dei dati del primo trimestre - spiega la società - "evidenzia un'ottima chiusura, sebbene sia influenzato dalla ciclicità del

business del Gruppo che prevede un importante picco di vendite e marginalità a fine anno".

Massimiliano Alfieri, Amministratore Delegato del Gruppo, ha dichiarato: "Il primo trimestre si chiude con ottimi risultati in termini di fatturato e ancora di più in termini di marginalità. Continua il trend positivo grazie al nostro collaudato modello di business che prosegue all'insegna dell'innovazione sviluppando prodotti e servizi nel mondo health care al passo coi tempi. Inoltre, stiamo proseguendo nell'avviato processo di consolidamento societario che continua a produrre ottimi risultati per tutto il Gruppo".