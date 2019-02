Health Italia incrementa flottante al 26,29%

(Teleborsa) - Health Italia comunica che il flottante della società è aumentato del 2,29% passando dal 24,01% al 26,29%. L'aumento del flottante, si legge in una nota, "è coerente con le linee di indirizzo strategico elaborate dal Consiglio di Amministrazione e approvate dagli azionisti, finalizzate al raggiungimento dei parametri previsti per richiedere l'ammissione al segmento STAR del mercato MTA di Borsa Italiana, e a favorire l'ingresso nella compagine azionaria, a prezzi di mercato, di azionisti istituzionali stabili che operano i propri investimenti in una logica di lungo periodo".



Attualmente Health Italia è quotata su AIM. © RIPRODUZIONE RISERVATA