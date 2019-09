Health Italia, forte crescita dell'utile nel semestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il gruppoha chiuso il primo semestre con un, pressoché triplicato rispetto all'anno precedente (+204,8%). Iconsolidati sono14,56 milioni di Euro, mentre l'EBITDA si è attestato a 1,64 milioni di Euro (+0,3%) e l'EBIT a 0,74 milioni di Euro (-49%).L'Amministratore Delegato di Health Italia,ha commentato: "I risultati del primo semestre 2019 confermano l'unicità e la valenza strategica del modello di business di Health Italia che prosegue nel proprio percorso di crescita, innovando i sistemi di diffusione della protezione sanitaria e consolidando la capacità di penetrazione delle proprie strutture di promozione, per raggiungere costantemente gli obiettivi prefissati per la soddisfazione dei propri azionisti".Il titolo Health Italia grazie ai buoni risultati viene premiato in Borsa con un rialzo del 4% circa.