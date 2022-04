Hasbro, utile sotto le attese. Possibile impatto da Russia

(Teleborsa) - Hasbro, una delle tre maggiori società produttrici al mondo di giocattoli, ha registrato entrate in aumento del 4% a 1,16 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2022. L'utile adjusted è stato di 79,4 milioni di euro, rispetto ai 138,4 milioni di dollari dello stesso periodo di un anno fa (-43%), mentre l'utile per azione adjusted è stato di 0,57 dollari, rispetto agli 1,00 dollari del primo trimestre del 2021. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 61 centesimi di dollaro su ricavi per 1,15 miliardi di dollari.

"I nostri risultati del primo trimestre sono stati in linea con i nostri piani, poiché il team ha continuato a gestire le interruzioni della catena di approvvigionamento, posizionandoci nella giusta posizione per soddisfare o superare le nostre prospettive per l'anno", ha affermato Deborah Thomas, chief financial officer di Hasbro. "Gli aumenti dei prezzi sono entrati in vigore nei prodotti di consumo all'inizio del secondo trimestre e contribuiranno a compensare i maggiori costi di input e trasporto nei trimestri futuri, ha aggiunto.

Dopo un anno positivo nel 2021, la società prevede una crescita continua nel 2022, inclusa una crescita dei ricavi a un tasso low-single digit nonostante il rafforzamento del dollaro USA e il rischio di un impatto potenziale di circa 100 milioni dalla Russia. Prevista anche una crescita a un tasso mid-single digit dell'utile operativo, per ottenere un margine operativo rettificato del 16%, che è al di sopra delle indicazioni precedenti; infine, atteso un flusso di cassa operativo compreso tra 700 e 800 milioni di dollari.