Nasce in Calabria Harmonic Innovation Hub, campus per l'innovazione al servizio dell’Italia meridionale

Nasce Harmonic Innovation Hub, ecosistema per l’innovazione che si porrà al servizio dell’Italia meridionale e dell’intera area mediterranea. Il progetto prevede la realizzazione, nell’area industriale di Catanzaro, di un campus dedicato all’innovazione che integrerà Academy, Business Incubator, Co-working e Co-housing. Una struttura all’avanguardia con una superficie di oltre 20.000 mq. Per realizzare il nuovo centro la società di consulenza Entopan – Smart Networks & Strategies, con il coinvolgimento come technical main partner di 2effe Holding del gruppo di costruzioni Ferraro ha sottoscritto una lettera di intenti con Azimut Libera Impresa Sgr, società del gruppo Azimut che agisce in nome e per conto del Fondo Infrastrutture per la Crescita.

Harmonic Innovation Hub, spiega una nota, prevede lo sviluppo di un network operativo, in cui potranno interagire stabilmente 50 grandi player nazionali e internazionali, 100 tra start-up innovative, spin-off universitari e pmi, 200 ricercatori, innovation manager e 40 centri di competenza, espressione di aree geografiche equamente distribuite dentro e fuori il Mediterraneo. Inoltre, l’Harmonic Innovation Hub riserverà per i professionisti più attenti ai temi dell’innovazione circa 200 postazioni a condizioni agevolate tramite la definizione di specifici accordi con gli Ordini e le Casse professionali di riferimento, investitori del Fondo Infrastrutture per la Crescita.

Il closing dell’operazione, condizionato, fra le altre, alla positiva conclusione delle attività di progettazione e di due diligence in corso, è previsto per l’estate 2021. L’avvio dei lavori è previsto per fine 2021. L’apertura per il primo semestre 2023.

Il progetto verrà realizzata perfezionando l’acquisizione già vincolata da contratto preliminare di una struttura di proprietà di Central Sicaf. Attraverso un radicale ed esteso intervento di recupero nascerà un luogo iconico rappresentativo dei principi dell’economia circolare e sociale, il cui concept architettonico è stato sviluppato da Progetto Cmr di Massimo Roj.

L'hub, con il suo cuore nell’Italia meridionale, strategicamente collocato poco distante dal polo universitario e dall’area industriale di Catanzaro, a 10 minuti dallo snodo intermodale di Lamezia Terme, accompagnerà in maniera sistemica imprese, territori e comunità dell’intero Paese e delle aree che si affacciano sul Mediterraneo, nei processi di accrescimento di nuova competitività, nella valorizzazione dei nuovi talenti generazionali e nelle sfide delle transizioni tecnologiche, verdi, sociali ed economiche in una logica di innovazione aperta.

«L’Harmonic Innovation Hub è un progetto ad alto tasso di contaminazione creativa e tecnologica, fortemente orientato alla costruzione di bene comune e capitale sociale nell’epoca della Super Smart Society 5.0 - ha affermato Francesco Cicione, fondatore e presidente di Entopan – all’interno del quale, attraverso la piena implementazione del nuovo paradigma dell’Innovazione Armonica, si potrà favorire stabilmente il dialogo tra mondi e discipline diverse, perseguendo una sintesi efficace e proficua tra ricerca scientifica, tecnologica, sociale e morale. Come Entopan abbiamo lavorato in questa prospettiva con impegno e determinazione, affrontando difficoltà e sacrifici, mossi dal desiderio di realizzare qualcosa di buono, utile e di interesse generale. Oggi siamo felici e grati che questa nostra intuizione si avvii a diventare patrimonio di una compagine sociale molto più ampia, solida e qualificata che, insieme a noi e meglio di noi, potrà sviluppare e far crescere questo seme di futuro».

«Il nostro fondo si focalizza sugli investimenti in infrastrutture sociali in grado di generare un impatto positivo sull’economia, sull’ambiente e sulla società locale - ha affermato Andrea Cornetti, amministratore delegato Real Estate e Infrastrutture di Azimut Libera Impresa Sgr –. Riconosciamo nel progetto Harmonic Innovation Hub tutte le caratteristiche utili per perseguire il duplice obiettivo di sostenibilità e di ritorni finanziari per i nostri investitori che ci siamo posti quando nel 2020 abbiamo lanciato questo strumento innovativo per il mercato italiano, per questo stiamo avviando gli approfondimenti necessari».

Il dialogo con il Fondo Infrastrutture per la Crescita di Azimut Libera Impresa giunge in un momento cruciale del progetto avviato e promosso negli anni da Entopan, che oggi, vista la rilevanza assunta, si sta evolvendo e consolidando attraverso la costituzione della nuova Holding Harmonic Innovation Group che subentrerà nella piena titolarità dell’iniziativa arricchendone la governance mediante il coinvolgimento di ulteriori autorevoli soci tra cui Santo Versace (uno dei più illustri imprenditori italiani nel mondo) e Genesy Group (uno dei più importanti e dinamici system integrator del sud Italia).

In forme diverse, continueranno ad essere partner esterni del progetto Fondazione Bruno Kessler, Fondazione Symbola, NeXt Nuova Economia, Banca Etica, Sefea Sgr, Fondazione Fiorentino Scoppa, Gruppo Rubbettino, Pactum Italia e The Techshop, sotto la supervisione scientifica del A Colorni-Hirschmann International Institute e delle Università Calabresi mediante alcuni loro specifici Dipartimenti: un network che, da sempre, ha condiviso ed accompagnato il cammino che ha condotto, negli anni, a questo importante risultato, con l’obiettivo di sostenere un progetto capace di avviare processi territoriali trasformativi e a forte impatto socio-economico.

L’intero progetto è stato finora sostenuto solo da investimenti privati con l’obiettivo di testimoniare che, anche in territori fragili, l’iniziativa privata può farsi carico di produrre autonomamente valore collettivo. Per lo sviluppo dello scale-up delle attività operative è in corso di definizione un ulteriore intervento anche mediante il coinvolgimento di altri fondi. Per l’attuazione dell’intero intervento, nonostante non sia previsto il ricorso alla finanza pubblica, sarà comunque stipulato un protocollo di legalità.

