Harley Davidson in rosso a Wall Street, pesa trimestrale

(Teleborsa) - Aggressivo ribasso per Harley Davidson, che passa di mano in perdita del 3,80%, nei primi minuti di scambi.Il quarto trimestre si è chiuso con undi 13,5 milioni di dollari rispetto ai 450 mila di un anno fa. Su base rettificata, l'utile per azione è pari a 20 centesimi contro i 17 dello stesso periodo del 2018 e al di sotto dei 24 centesimi del consensus.che si attestano a 874,1 milioni deludendo gli analisti (922 milioni).Lo scenario su base settimanale di Harley Davidson rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dallo S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il quadro tecnico di Harley Davidson suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 32,75 USD con tetto rappresentato dall'area 33,98. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 31,99.