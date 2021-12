Harley-Davidson corre a Wall Street. Controllata LiveWire sarà quotata tramite SPAC

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Harley Davidson, che tratta in rialzo del 10,27%.

Il produttore di motociclette ha siglato un accordo per la fusione della controllata LiveWire con SPAC AEA-Bridges Impact Corp. L'operazione è finalizzata allo sbarco in Borsa della divisione di moto elettriche del marchio del Milwaukee. Harley-Davidson conserverà il 74% della nuova entità.



Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Harley Davidson mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,18%, rispetto a +3,15% dell'indice del basket statunitense).

Lo scenario tecnico di Harley Davidson mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 39,44 USD con area di resistenza individuata a quota 42,85. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 38,3.