Harker (FED) prevede due ulteriori aumenti dei tassi di 50 punti, non vede recessione

(Teleborsa) - "Se non ci saranno cambiamenti significativi nei dati nelle prossime settimane, mi aspetto due ulteriori aumenti dei tassi di 50 punti base a giugno e luglio. Dopodiché, prevedo una sequenza di aumenti del tasso sui fed funds a un ritmo misurato fino a quando non saremo sicuri che l'inflazione si stia muovendo verso l'obiettivo di inflazione del Comitato". Lo ha affermato Patrick Harker, presidente della Federal Reserve di Philadelphia durante un evento online. "Questo dipenderà da dove si troveranno i dati - ha aggiunto - Perché posso dirvi questo: una cosa che non è cambiata dallo scorso anno è il livello generalmente elevato di incertezza sul nostro attuale percorso economico".

Nel complesso, nonostante una contrazione del PIL nel primo trimestre, Harker prevede "una crescita di circa il 3 per cento quest'anno. La crescita della domanda sottostante rimane forte e il mercato del lavoro dovrebbe rimanere teso fino al 2022".

"Va da sé che, come banca centrale, la Federal Reserve può fare ben poco per influenzare i vincoli di offerta che spingono verso l'alto l'inflazione - ha aggiunto in un altro passaggio del suo discorso - Ma possiamo influenzare la domanda, ed è quello che abbiamo iniziato a fare".

