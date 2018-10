(Teleborsa) - Volano le esportazioni di zucche Made in Italy che nel 2018 fanno registrare uno storico aumento record del 19% in quantità. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Istat relativi ai primi sette mesi dell'anno divulgata in occasione del "Zucca day".



Dalla padella all'intaglio per realizzare il caratteristico simbolo delle streghe – spiega Coldiretti – si registra una corsa all'acquisto dell'ortaggio piu' grande del mondo anche in Italia dove la produzione nazionale quest'anno dovrebbe aggirarsi poco sotto i 40 milioni di chili, in leggero calo causa del maltempo.



Complessivamente in Italia sono circa 2000 gli ettari coltivati, divisi soprattutto tra Lombardia (con circa il 25% della superficie nazionale), Emilia Romagna e Veneto, seguite da Campania, Lazio, Liguria, Sicilia e Toscana.