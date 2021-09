Halfords in grande calo per continui problemi alla supply chain

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 8 Settembre 2021, 13:45







(Teleborsa) - Halfords registra una flessione del 3,49%, che rispetto alla vigilia si attesta a 339,1. Il più grande rivenditore del Regno Unito di prodotti e servizi per i ciclisti ha segnalato significativi problemi alla catena di approvvigionamento, nonostante non abbia modificato la guidance per l'intero anno. Per il periodo di 20 settimane al 20 agosto 2021, la società ha registrato vendite in aumento del 18,7% rispetto allo stesso periodo di due anni fa. Halfords continua a puntare a un utile ante imposte per l'intero anno superiore a 75 milioni di sterline.



"Sebbene la nostra attività sia attualmente influenzata dalla notevole interruzione della catena di approvvigionamento globale - ha detto il CEO Graham Stapleton - in qualità di più grande rivenditore di biciclette del Regno Unito siamo ben posizionati per adattarci e servire i nostri clienti e rimaniamo fiduciosi nelle prospettive a lungo termine per il mercato".



Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 328,5 e successiva a quota 317,8. Resistenza a 353,1.