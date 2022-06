HabiTech, lanciato l'acceleratore di startup per proptech ed edilizia sostenibile

(Teleborsa) - Le startup del settore proptech e per l'edilizia sostenibile hanno uno strumento in più per finanziare la propria crescita. È stato infatti lanciato oggi HabiTech, acceleratore per le startup che sviluppano servizi dedicati al settore proptech, attraverso l'applicazione di soluzioni tecnologiche e digitali rivolte all'immobiliare. HabiTech nasce da un'iniziativa di CDP Venture Capital Sgr, con una dotazione complessiva di 5,75 milioni di euro destinati a investimenti in fase di accelerazione e post accelerazione, di cui 3,75 milioni stanziati dal Fondo Acceleratori di CDP Venture Capital Sgr.

Il programma sarà gestito da Digital Magics, incubatore italiano di startup (quotato su Euronext Growth Milan), e MassChallenge, operatore statunitense con oltre 10 anni di esperienza e un track record di oltre 3000 realtà accelerate. Sono promotori e partner dell'operazione il gruppo COIMA, specializzato nell'investimento, sviluppo e gestione di patrimoni immobiliari italiani per conto di investitori istituzionali, Ariston Group, tra i leader globali del comfort termico per gli ambienti e l'acqua sanitaria, e Novacapital. Infine, a supporto del programma hanno aderito come partner illimity Bank, Planet Smart City, Gabetti Lab e COSTIM.

L'acceleratore intende sostenere startup che operano nell'ambito dei servizi innovativi per il settore degli edifici, con particolare focus sullo sviluppo di tecnologie legate alla sostenibilità, oltre che servizi di tipo finanziario per il real estate, piattaforme digitali per amplificare l'attivazione di quartieri urbani, la gestione delle compravendite e dei servizi immobiliari, gestione della rete domestica dei consumi tramite artificial intelligence e big data, soluzioni per efficientamento energetico, local energy systems, smart districts e gestione delle comunità energetiche.

HabiTech selezionerà ogni anno, per 3 anni, fino a 10 startup in fase seed e pre-seed. La prima call è aperta da oggi fino al 15 luglio al sito www.habitech-italia.com. Le startup selezionate riceveranno un investimento "pre-seed" di 115 mila euro e parteciperanno a un programma di accelerazione che durerà 4 mesi focalizzato sulla crescita per l'accesso al mercato.