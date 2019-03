H&M inizia il 2019 a pieno regime. La società svedese, numero due della distribuzione di moda nel mondo per fatturato, ha registrato nel primo trimestre dell'anno fiscale (da dicembre 2018 a febbraio 2019) una crescita delle vendite nette del 10%. A tassi di cambio costanti, le vendite sono aumentate del 4%. Il gruppo ha chiuso i tre mesi con un ricavi pari ad oltre 51 miliardi di corone svedesi (4,85 miliardi di euro).

«L'impegno in corso per la trasformazione del marchio ha contribuito al continuo sviluppo positivo delle vendite - sottolinea la società in una nota - con più vendite a prezzo pieno, maggiori ribassi e aumento della quota di mercato in molti Paesi».