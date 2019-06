H-Farm, la commissione ambientale del veneto da l'ok al progetto H-Campus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - H-Farm fa sapere che ladellaha dato ilaccertandone la compatibilità ambientale.A proporre l'intervento edilizio ilche ha l'obiettivo di costruire sull'area designata unrivolto a studenti, professionisti, imprese e startup, con l'intento di renderlo un bacino di talenti a cui attingere per lo sviluppo economico e culturale del Paese.Per concretizzare tale ambizioso programma, nel febbraio del 2017, ha creato l'apposito Fondo Ca' Tron H-CAMPUS, ed avviato, nel novembre del medesimo anno, la raccolta die unsostenuto in maggioranza da, che ne detiene il 56% del patrimonio, oltre che dalistituito e gestito da, Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, con una quota del 40%, e quindi da(la società dei fondatori di H-FARM), con una quota del 4%.L'ultimo passoper l'ottenimento dell'autorizzazione unica per i permessi a costruire.