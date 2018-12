H-Farm entra nel capitale di Diana Corp

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato, agenzia specializzata nella creazione, gestione e vendita online per alcuni dei più importanti brand della moda sul panorama nazionale e internazionale.Grazie a questo ingresso H-FARM ha l'opportunità diche in Italia ha raggiunto nel 2017 i 35 miliardi di euro (+11%), con un'accelerazione del 28% nel solo settore della moda.Diana Corp, nata nel 2007 da un'intuizione del CEOe della chief creative officer, può affiancare il cliente in tutte le fasi della realizzazione e gestione di un sito e-commerce, dalla strategia, alla tecnologia, passando per il design fino al content e le operation. L'agenzia, partner ufficiale di Salesforce Commerce Cloud, ha tra i clienti brand come Sergio Rossi, Diadora, Parajumpers, GAS Jeans, Ermanno Scervino, Bugatti e i brand di Chiara Ferragni e Valentino Rossi.