GVS vola dopo annuncio acquisto 100% Gruppo RPB

Mercoledì 1 Settembre 2021, 12:15







(Teleborsa) - Grande giornata per GVS, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,56%, dopo che la società ha annunciato l'acquisizione del controllo del del Gruppo RPB, specializzato nella progettazione e nella produzione di protezioni per le vie respiratorie, compresi respiratori ad aria compressa (SAR) e respiratori purificatori d'aria alimentati (PAPR). Operazione che punta a rafforzare la sua èposizo9ojne nelle "professional mask" ed acquisire il know how tecnico.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia All-Share, su base settimanale, si nota che GVS mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,14%, rispetto a +0,87% dell'indice azionario italiano).



Lo status tecnico di GVS è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 17,29 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 16,67. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 17,91.