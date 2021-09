GVS, primo semestre in crescita trainato da divisione Healthcare & Life Sciences

Venerdì 10 Settembre 2021, 13:30

(Teleborsa) - GVS - società quotata sull'MTA di Borsa Italiana e attiva nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility and Health & Safety - ha registrato ricavi pari a 189,7 milioni di euro nel primo semestre del 2021, in crescita del 29,7% rispetto ai 146,3 milioni di euro dello stesso periodo del 2020. In particolare, la divisione Healthcare & Life Sciences, che rappresenta il 49,6% del totale, è cresciuta del 38,4%.

L'EBITDA normalizzato è risultato pari a 71,9 milioni di euro (+30,4%), mentre il risultato netto normalizzato è stato di 50 milioni di euro (+52,7%). I risultati normalizzati sono depurati dell'effetto della vendita dello stabilimento cinese di Suzhou, delle spese relative all'IPO e dai costi di rilocazione del sito produttivo in Inghilterra. La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2021 è positiva per 30,1 milioni di euro, rispetto ai 31,6 milioni di euro del 31 dicembre 2020.

"I risultati conseguiti nel primo semestre 2021 sono un'ulteriore conferma della qualità del lavoro svolto e delle opportunità di crescita che abbiamo colto preparandoci con anticipo all'accelerazione attesa nella divisione Healthcare & Life Sciences - ha commentato l'AD Massimo Scagliarini - I primi sei mesi hanno messo in evidenza una crescita dei ricavi sostanziale rispetto allo stesso periodo dello scorso anno trainati principalmente da questa divisione".

"I prossimi mesi ci vedranno impegnati nel processo di integrazione con il Gruppo RPB, specializzato nella progettazione e nella produzione di protezioni per le vie respiratorie SAR e PAPR, acquisito lo scorso agosto - ha aggiunto - La crescita per linee esterne e l'ampliamento dei centri di distribuzione saranno temi centrali nella nostra strategia di sviluppo".