GVS, perfezionata acquisizione di Shanghai Transfusion Technology

(Teleborsa) - GVS ha perfezionato, tramite la sua controllata al 100% GVS Technology (Suzhou), l'acquisizione dell'intero capitale sociale di Shanghai Transfusion Technology, storica azienda cinese, leader nella produzione e vendita di prodotti legati al trattamento del sangue, indirettamente controllata da Shanghai Fosun Pharmaceutical.

Il perfezionamento dell'acquisizione di Shanghai Transfusion Technology pone GVS in una posizione privilegiata per entrare appieno e consolidare la presenza del Gruppo sul mercato healthcare cinese con la possibilità di realizzare sinergie in ambito commerciale, industriale e di brand promuovendo tutta la linea prodotti.

Il closing dell'operazione è avvenuto a seguito dell'integrale avveramento delle condizioni sospensive previste dal contratto di compravendita.

Il corrispettivo corrisposto al closing è stato pari a circa 50 milioni di euro1. Un pagamento differito, dell'importo massimo di circa 9 milioni di euro, verrà corrisposto al venditore nel caso in cui la Società ottenga l'autorizzazione a produrre e commercializzare una nuova linea strategica di prodotti. Il prezzo potrà essere soggetto ad alcuni aggiustamenti sulla base, inter alia, del capitale circolante e della posizione finanziaria netta.

L'acquisizione è stata finanziata con la liquidità disponibile di GVS. Post closing, la Società rimborserà il prestito pari a circa 70 milioni di CNY (circa 10 milioni di euro) concesso dal venditore allo scopo di finanziare alcuni pagamenti pre-closing e dotare la Società di un adeguato capitale circolante.