GVS, Marco Pacini è il nuovo CFO

(Teleborsa) - Mario Saccone, Group Chief Financial Officer di GVS lascerà il proprio incarico per spostarsi all'interno del family office della famiglia Scagliarini. Lo rende noto la stessa società aggiungendo che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro avverrà a far data dal 31 dicembre 2022.



La società ha identificato in Marco Pacini il nuovo CFO di Gruppo che assumerà il proprio incarico con decorrenza dal 1° gennaio 2023.



Sulla base delle informazioni disponibili, alla data odierna, "né Saccone né Pacini possiedono azioni GVS".