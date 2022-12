GVS in rally grazie a forte supporto dell'azionista di riferimento

(Teleborsa) -per GVS, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility and Health & Safety. Il mercato apprezza l'annuncio, fatto venerdì a mercato aperto, del raggiungimento di unsulla modifica e l'adeguamento dei covenant finanziari. Inoltre, è arrivato l'GVS Group (famiglia Scagliarini) a fornire un prestito subordinato e non garantito agli azionisti in misura tale da evitare il breach del covenant a fine 2022.L'impegno della famiglia, riflesso negli accordi di finanziamento, è unlegata alla necessità di integrare le acquisizioni e ripristinare una posizione finanziaria più solida - scrive Equita - L'accordo consente a GVS di superare senza necessità di interventi sul capitale o peggioramenti sul costo del debito la verifica dei covenants 2022."Non sono ancora stati resi noti i termini del, ma ci aspettiamo che possa essere aper GVS e che quindi l'impatto sugli oneri finanziari possa essere trascurabile", hanno aggiunto gli analisti, che hanno una raccomandazione Hold con target price a 5,5 euro per azione.Spicca il volo GVS, che si attesta a 4,326 euro, con, risultando il miglior titolo dell'indice FTSE Italia All-Share. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 4,447 e successiva a quota 4,795. Supporto a 4,099.