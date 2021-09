GVS Group rileva controllo Gruppo RPB

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 1 Settembre 2021, 09:30







(Teleborsa) - GVS ha acquistato dalla famiglia Ivory il 100% del capitale sociale del Gruppo RPB, specializzato nella progettazione e nella produzione di protezioni per le vie respiratorie, compresi respiratori ad aria compressa (SAR) e respiratori purificatori d'aria alimentati (PAPR).



In particolare, GVS NA Holding, detenuta al 100% da GVS, ha acquisito il 100% del capitale sociale delle americane Goodman Brands e Abretec Group mentre GVS S.p.A. il 100% del capitale sociale della società neozelandese RPB Safety.



Questa operazione ha l'obiettivo di completare la gamma prodotti di GVS nell'ambito delle "professional mask" e acquisire know how tecnico (tecnologia PAPR), in particolare: RPB produce respiratori con tecnologia PAPR e SAR, che garantisce al 100% la qualità dell'aria respirata. Il business di RPB é concentrato in USA (76%) e in Australia (6%) e permette di sviluppare sinergie in termini di cross selling per i prodotti GVS in Nord America, in particolare nel settore della sabbiatura abrasiva, attraverso la rete commerciale di RPB stessa. Infine RPB effettua principalmente attività di assemblaggio prodotto e offre l'opportunità di internalizzazione delle attività industriali, permettendo di beneficiare delle relative sinergie di costo.