GVS acquisisce 100% di Shanghai Transfusion Technology

(Teleborsa) - GVS, leader nella fornitura di soluzioni di filtrazione avanzate per applicazioni altamente critiche, ha stipulato, tramite la sua controllata al 100% GVS Technology (Suzhou), un accordo vincolante con Ningbo Fuji Medical Technology, società controllata dalla Shanghai

Fosun Pharmaceutical (Group), per acquisire l'intero capitale sociale di Shanghai Transfusion Technology, azienda con sede a Shanghai attiva nella produzione e vendita di prodotti legati al trattamento del sangue.

Dettagli dell'operazione

La transazione prevede, al closing, un pagamento di circa 364 milioni di CNY (circa 50 milioni di euro) per l'acquisizione del 100% del capitale sociale di STT e un pagamento differito massimo di ulteriori 65 milioni di CNY (circa 9 milioni di euro) nel caso in cui STT ottenga l'autorizzazione a produrre e commercializzare una nuova linea strategica di prodotti.

Il Venditore ha concesso a STT un prestito di circa 70 milioni di CNY (circa 10 milioni di euro) che sarà rimborsato da STT immediatamente a valle del closing, per finanziare alcuni pagamenti preclosing e per dotare la società di un adeguato capitale circolante. Questa valutazione implica un multiplo EV/EBITDA pagato di circa 14,7x, escludendo il potenziale corrispettivo differito e il valore dell'immobile.

Il Prezzo sarà interamente corrisposto al closing, mediante fondi propri di GVS, con aggiustamenti a valle del closing sulla base, inter alia, del capitale circolante e della posizione finanziaria netta.

Il closing è previsto per il primo trimestre del 2022, subordinatamente all'avverarsi di determinate condizioni, tra cui: l'ottenimento da parte dell'autorità competente di una nuova licenza commerciale della Società da emettere a nome dell'Acquirente come unico azionista della Società; la cessione dei terreni e degli edifici dell'unica controllata della Società a un affiliato del Venditore e il mancato verificarsi di eventi pregiudizievoli di rilievo.



White & Case (Milano e Shanghai) ha assistito GVS in qualità di consulente legale relativamente all'operazione e KPMG quale consulente fiscale e contabile.