GVS, accordo per modfica covenant finanziario. Impegno di socio maggioranza

(Teleborsa) - GVS, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility and Health & Safety, ha comunicato il raggiungimento di undelle linee di credito (230 milioni, scadenza 2027 e 150 milioni, scadenza 2026) e idi cui ai prestiti obbligazionari (40 milioni, scadenza 2024 e 35 milioni, scadenza 2024) per la(leverage ratio).Inoltre, viene segnalato l'ad erogare unsoci subordinato e non garantito a favore di GVS in misura tale da consentire il rispetto del leverage ratio al 31 dicembre 2022."Le misure annunciate mettonoe, in particolare, sull'integrazione delle ultime acquisizioni che continuerà nel corso del 2023 rispetto alla quale la società ha avviato le attività propedeutiche all'aggiornamento del piano industriale 2022-2025 al fine di riflettere la variazione del perimetro, ove rilevante, e del mutato scenario macroeconomico", si legge in una nota.