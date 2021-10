Guerra: su catasto intervento senza alcun riflesso fiscale

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 6 Ottobre 2021, 11:30







(Teleborsa) - "Siamo di fronte ad un intervento sul catasto che è molto, molto moderato, nel senso che non ha alcun riflesso fiscale. E' questa la scelta che è stata compiuta dal Governo dopo un confronto all'interno della maggioranza che non ha permesso di fare passi ulteriori come io avrei, ad esempio, auspicato avvenisse". Lo ha detto il Sottosegretario al Ministero dell'Economia, Cecilia Guerra, a Radio anch'io su Radio Uno.



"Abbiamo una valutazione degli immobili - ha aggiunto - che risale a trent'anni fa e, quindi, sembra sensato di sapere almeno quanto valgono gli immobili".



L'idea "non è quella di aumentare l'imposizione ma di distribuire il peso di questa imposta in modo equo". E "se noi facessimo davvero questa operazione di trasparenza vedremmo che la maggioranza degli italiani pagherebbe meno. Solo quelli con un patrimonio di grande valore pagherebbero un po' di più e mi sembrerebbe anche giusto perchè ne hanno la possibilità", ha concluso.