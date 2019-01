Guerra dei dazi: avviati a Pechino colloqui Usa-Cina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ha preso il via,sull'articolato negoziato commerciale tra le delegazioni di Cina e Stati Uniti. Un vertice che avviene a un mese dallasiglata, lo scorso primo dicembre, daia margine del G20 di Buenos Aires.La delegazione americana giunta a Pechino è guidata dale include funzionari deiAl centro del confronto con la controparte cinese vi sono il riequilibrio dell'interscambio commerciale e le tensioni su trasferimento forzato di tecnologie e accesso ai mercati.Alla vigilia dei colloqui che si concluderanno domani,riguardo all'esito delle trattative. Sono stati fatti "grandi progressi" in quanto i cinesi sono propensi a concludere l'accordo perché "la loro economia non sta andando bene" ha affermato Trump mentre per Xi la "collaborazione" tra i due Paesi è l'unica opzione possibile.Il vertice di questi giorni rappresenta il primo segnale di una volontà concreta di ripresa dei dei negoziati dopo che, lo scorso 11 dicembre, era stata discussa telefonicamente la road map per le consultazioni. Trattative che hanno subito un rallentamento a causa delle tensioni derivanti dal caso Huawei.