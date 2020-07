(Teleborsa) - "Utilizzeremo il Mes se necessario. Non c'è uno stigma" per chi lo usa. Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia, Roberto Gualteri, intervenuto ad un forum di Bloomberg sottolineando come sia "importante che ci sia una rete di sicurezza".



Il ministro ha poi aggiunto che anche l'intervento statale sarà utilizzato "solo quando necessario", aggiungendo che l'Italia ha mostrato una risposta "coraggiosa all'emergenza Covid".





© RIPRODUZIONE RISERVATA