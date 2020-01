Gualtieri: su web tax accordo globale o Italia andrà avanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, ma in assenza di un'intesa internazionalecon l'entrata in vigore della tassazione italiana a partire1. E' l'indicazione arrivata dalin occasione del cinquantesimo World Economic Forum."O ci sarà un accordo globale sulla web tax o i paesi europei e anche l'Italia andranno avanti con le loro imposte nazionali", ha affermato Gualtieri in un'intervista alla Cnbc, sottolineando che la. Prendiamo atto - ha proseguito Gualtieri - dellein merito a possibilida parte degli Stati Uniti, e "siamo impegnati in unacon gli Usa, soprattutto a livello multilaterale, ma pensiamo che la via maestra sia quella di definire un sistema globale".fra il ministro dell'Economia francese,e il suo omologo Usa,nei giorni scorsi era emerso cheper arrivare a un comune quadro normativo internazionale tramite. Laal momento ha infattidella Web Tax a carico dei grandi colossi Usa del digitale. Tuttavia, se non sarà raggiunto un accordo in sede Ocse, Le Maire ha annunciato che Parigi procederà con l'applicazione della legge.Da Davos il Ministro ha affrontato diversi temi caldi a partire dalladopo lee l'imminenteSecondo il Ministro la decisione di Di Maio di lasciare la guida del M5S. "Assolutamente non è una crisi politica e non sta in alcun modo nuocendo al governo. Penso - ha detto - che già oggi gli investitori l'abbiano capito, nel senso che è un fatto dia un partito, che non modifica per nulla la posizione di sostegno al Governo, peraltroi, il che non implica il cambio della linea politica e l'impegno per la stabilità del governo italiano resta molto forte nel M5S". Quindi, per il titolare dell'Economia italiana non c'è nessuna crisi politica in Italia. Il cambio ai vertici dei pentastellati non intacca né il governo, né la maggioranza che è molto ampia in Parlamento".Quanto alle, il Ministro hache ci possano esseree ha espresso l'auspicio di una vittoria dei candidati progressisti. L'esito del voto in Emilia Romagna e in Calabria, "non impatterà la stabilità del governo nazionale. Prima di tutto le elezionisaranno eletti leader regionali e sono fiducioso che sarà eletto il migliore, ma chiunque sceglieranno non avrà niente a che vedere con il governo nazionale.perchè sarebbe positivo per i cittadini ", ha osservato il titolare di Via Venti Settembre. E se dovesse vincere la Lega di Matteo Salvini, ha sottolineato, "non cambierà nulla a livello nazionale".Gualtieri ha poi affrontato gli altri dossier aperti. Su, in un'intervista a Bloomberg, ha garantito cheSudurante un Panel ad hoc del Forum, Gualtieri ha osservato che "vogliamo unpossibile, ma è importanteo: ci saranno cambiamenti importanti e non è semplice. L'Ue deve negoziare in buona fede ma anche prepararsi a cambiamenti nel medio termine che saranno profondi".L'Italia e l'Europa hanno bisogno di una, ma "non si tratta di spendere per spendere, piuttosto di", ha detto il ministro parlando in un panel insieme al commissario Ue per l'Economia,. "Abbiamo uno, lo sappiamo. Ecco perché abbiamo, ma abbiamo anche bisogno di un modo creativo, originale di combinare risorse pubbliche e private" per gli investimenti. Anche lo stesso. "Accanto al Green Deal in Europa serve anche unadi Bilancio per, non solo gli investimenti green, ma è necessaria una politica di bilancio più coordinata e espansiva a livello europeo - ha detto Gentiloni - abbiamo una situazione migliore di 10 anni fa, dobbiamo tenere sempre d'occhio i debiti elevati in alcuni Paesi, ma serve una politica di Bilancio che sostenga la crescita perché non possiamo pensare di lasciare questo compito solo alla politica monetaria della Bce".Secondo Gualtieri, quindi, loper risolvere i problemi strutturali,. "Sono d'accordo che i problemi non si risolvono solo con lo stimolo fiscale e che sono necessarie riforme strutturale e più integrazione a livello europeo. Serve un coordinamento delle nostre politiche fiscali", ha affermato.Come dicono Bce e Commissione, ha proseguito il Ministro, "ci serve una, specialmente per non lasciare che la Bce si faccia carico da sola di sostenere la crescita e evitare la deflazione". "Alcuni Paesi, come l'Italia stessa hanno margini limitati, lo sappiamo - ha proseguito - ma ci servono modi creativi nuovi di combinare risorse pubbliche e private", come con il. Una linea espansiva "serve anche per la produttività. Questo - ha sottolineato Gualtieri - è il momento ditramite il canale dele dell'".Il, ha assicurato il Ministro, sta, sia in termini di ", molto positivi", sia riguardo alla. La riduzione dei crediti deteriorati () "è una, riconosciuta ovunque, ci avviciniamo a scendere sotto il 3% netto nel 2021, siamo in carreggiata e perfino. Penso che a questo abbiano contribuito l'accresciuta attenzione della Vigilanza Ue, le nuove regole, il forte impegno delle banche e le regole sulle Gacs. Sono fiducioso - ha aggiunto - che ora con queste nuove regole abbiamo un. Ma non stiamo ancora sfruttando il potenziale di avere una Unione bancaria. Dobbiamo assicurare un ambiente in cui le differenze restano e sono salvaguardate ma serve anche più integrazione, darebbe molto potenziale e completare l'Unione con un sistema di garanzie dei depositi unico". Quindi, ha concluso "abbiamo grande potenziale e sono fiducioso, perché complessivamente il".