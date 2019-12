© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -sull'operazione di vigilanza diLo ha affermato il Ministro dell'Economia e delle Finanze,durante la registrazione della trasmissione "su La7, in merito alle polemiche che, nelle scorse ore, hanno investitoaccusata di non aver esercitato correttamente la sua funzione di vigilanza."Abbiamo chiesto alladi dare conto su tutti passaggi", ha proseguito. Il Titolare del Tesoro è poi intervenuto sulla delicata questione dei risarcimenti: "è giusto che ci siano dei risarcimenti dove ci sono state delle"La vendita di prodotti rischiosi a persone che non dovrebbero acquistare prodotti rischiosi dovrebbe essere regolamentata ed evidentemente queste regole non sono state rispettate", ha sottolineato Gualtieri nel precisare che "bisognerà verificare conpreposte a garantire il rispetto delle regoleIntanto, ieri, il Ministro è tornato a difendere lae l'operato dell'esecutivo.cala dirispetto all'anno precedente. I risultati ottenuti con la manovrasono ancora piùanche perché raggiunti insottolineando chee quindi l'incremento delle accise sui carburanti.