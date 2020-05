Gualtieri, stop rata Irap per tutte le imprese fino 250 milioni

(Teleborsa) - "Elimineremo il saldo e acconto dell'Irap che sarà dovuto a giugno per tutte le imprese fino a 250 milioni di fatturato". Lo ha annunciato il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri al Tg5. La misura contenuta nel Decreto Rilancio non avrà più quindi i paletti contenuti nelle ultime bozze, che limitavano l'intervento alle imprese tra 5 e 250 milioni che avessero subito perdite per di almeno un terzo del fatturato a causa del Coronavirus



Il Ministro MEF ha anche detto che il testo del Decreto potrebbe essere approvato già al termine del preconsiglio dei Ministri che però si protrarrà presumibilemnte fino al cuore della notte. "Il testo è molto consistente - ha sottolineato Gualtieri - e bisogna evitare che ci siano degli errori nelle norme. Quindi dobbiamo riguardare tutto. Poi potremo approvare questo Decreto molto importante e molto atteso".