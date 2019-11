Gualtieri, rafforzata lotta evasione e drastico taglio a commissioni carte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "di cui la legge di bilancio costituisce il primo tassello". Lo ha affermato il ministro dell'Economia,, in occasione del suo intervento all'inaugurazione dell'anno di studi 2019-2020 dellaL'esecutivo ha infatti messo in campoin quanto, ha spiegato il ministro, "ladiventa particolarmentein questo periodo caratterizzato da stringenti obiettivi di crescita, di stabilità e affermazione della legalità". Inoltre, Gualtieri ha annunciato che per favorire i pagamenti elettronici il governo intendei costi delle"Ai fini di una maggiore tracciabilità e trasparenza delle transazioni commerciali in chiave anti-evasione, il Governo intenderiducendo drasticamente i costi delle transazioni non in contanti", ha detto Gualtieri.L'obiettivo - ha chiarito - "è quello diverso la modernizzazione del sistema produttivo e al tempo stesso l'evoluzione dei comportamenti dei consumatori, allineandoli a quelli più virtuosi degli altri paesi europei". Nella legge di bilancio - ha riferito - "introduciamo la concessione diper coloro che privilegiano ie interveniamo sugli oneri economici che al momento gravano sulle operazioni regolate elettronicamente".Il processo riformatore del governo - ha precisato Gualtieri - è "volto non solo a evitare 23 miliardi di aumento dell'Iva mnella chiave dellaambientale, dell'equità e della coesione sociale e territoriale".Per sostenere misure di questa "ambizione e portata, la strada del governo - ha evidenziato - non è stata quella dell'aumento della. Al contrario, nella manovra ci sono icon una particolare attenzione agli individui e alle famiglie meno abbienti e ai contribuenti rispettosi delle norme, che patiscono condizioni di disparità rispetto a coloro che sistematicamente violano gli obblighi fissati dalla legge"."Né - ha proseguito - abbiamo scelto la via dei tagli al welfare, alla sanità, alla scuola o al comparto della sicurezza, di cui anche la Guardia di Finanza è parte".Il ministro ha quindi osservato come "a fianco all'utilizzo, grazie a un dialogo positivo con l'Unione Europea, dei necessari margini di flessibilità, il Governo ha deciso invece di rafforzare l'azione di contrasto all'evasione, all'elusione e alle frodi fiscali".Infine, il titolare di via Venti Settembre ha rilevato come "tutti i, la libertà negoziale, la libertà d'impresa, il libero funzionamento del mercato e il risparmio, ovvero gli assi portanti della nostra Costituzione economica".