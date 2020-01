Gualtieri: proseguire confronto per riforma catasto, ma serve cautela

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilpresentaed è necessarioma serve "grande cautela". La discussione va proseguita conLo ha affermato il, in occasione dipresso la commissione. "Sarebbe auspicabile - ha affermato Gualtieri - oltre agli aspetti tecnico organizzativi un confronto a monte con i Comuni perché scelte tecniche hanno un riverbero politico". Secondo Gualtieri questa"deve esserema deve esserea livello di dati". Quindi, "unasu questodel sistema".Per quanto riguarda, Gualtieri ha osservato che si tratta "una, quella di comegli effetti di un'eventuale riforma. Personalmente - ha chiarito - ritengo indispensabile mantenere invarianza di gettito. Ma - ha ribadito - bisogna procedereRispondendo alla domanda di un parlamentare sulla, il ministro ha risposto: "Non siamo riusciti a farla,in un quadro più strategico e strutturale per poter affrontare anche questo tema". Sulla misura, ha assicurato, "ma abbiamo dovuto fare una manovra impegnativa conmolto significativi".Il ministro ha poi parlato delin generale che "riveste unaper l'economia del Paese", indicando comeda seguire sulla fiscalità immobiliare "l'equità, la semplificazione e il". Il titolare di via XX Settembre ha ricordato che "il valore complessivo delin Italia. Questo valore cospicuo si traduce innel 2018 su base annua ,. Le imposte patrimoniali sonoe - ha sottolineato- sono in linea con la media europea". Il ministro ha poi elencato le misure introdotte nell'ultima manovra per sostenere e rilanciare il settore dell'edilizia, citando fra le altre. Gualtieri ha voluto evidenziare che. Gualtieri ha, infine, riferito che lementre i prezzi risultano essere stazionari nonostante una domanda vivace e in aumento".