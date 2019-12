(Teleborsa) - Il governo è al lavoro per Ilva con un piano ambizioso per il rilancio dell'acciaieria tarantina. A dirlo è il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, intercettato a Palazzo Chigi al termine del tavolo con i sindacati.



"Lo vedrete presto, stiamo lavorando. È un piano ambizioso per il rilancio di Ilva nel segno della sostenibilità, dell'occupazione, dell'ambiente e dell'innovazione", ha dichiarato il ministro.



Nel ricordare la manifestazione "importante su Taranto" che si è tenuta oggi, Gualieri ha ricordato che il governo ha "varato un fondo apposito nella manovra" a sostegno dell'acciaieria pugliese.