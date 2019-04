Gualtieri legislatore più efficace e terzo politico Ue più influente

È Matteo Salvini, già eurodeputato, il politico che ha contato di più nell’ultima legislatura del Parlamento europeo, (2014-2019) che si concluderà a fine maggio, secondo la classifica dei 40 legislatori europei più influenti del sito Politico.eu.



Ma il vicepremier è anche uno dei 109 europarlamentari che hanno lasciato in anticipo la poltrona, per fare altro. Dunque, è sempre un italiano ancora in carica il «più efficace legislatore d’Europa» e il terzo politico «più influente a Bruxelles», Roberto Gualtieri (Pd), presidente della Commissione per gli Affari Economici e Monetari del Parlamento europeo e membro del gruppo di coordinamento sulla Brexit del Pe, figura dunque sul podio tra quanti «hanno lasciato il segno nel dibattitto di più alto profilo degli ultimi cinque anni», secondo Politico.eu e in particolare su regolamentazione Ue e trasparenza.



