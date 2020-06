© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Abbiamoper consentirle di. È un dossier su cui stavamo lavorando da molto tempo, complesso, che si sta avviando a positiva conclusione e quindi siamoe naturalmente adesso lavoreremo per il buon esito dell'assemblea".Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia,, al termine della quarta e ultima giornata degli Stati Generali a Villa Pamphilij a Roma.Tra il, ha poi assicurato Gualtieri, secondo cui "non si tratta solo di contenere gli effetti economici della pandemia, ma di cogliere l'opportunità storica per superare i problemi strutturali del paese"."A settembre - ha sottolineato il ministro - in un piano specifico indicheremo come conciliare il percorso di politiche di bilancio a sostegno della crescita con un percorso di riduzione del debito pubblico. Fare buon uso delle risorse europee è fondamentale"."Serve un programma ambizioso - ha aggiunto Gualtieri - che va preparato accuratamente. Sui tempi c'è condivisione e i punti che ci sono stati proposti, competitività e pubblica amministrazione, rientrano nel nostro impianto".", ha poi chiarito in merito alle richieste fatte dal presidente di Confindustria Carlo Bonomi in particolare sulla restituzione alle aziende di 3,4 miliardi di euro di accise energetiche."C'è una questione tecnica e procedurale - ha sottolineato Gualtieri al termine degli Stati generali - che, come sa Confindustria, va affrontata e risolta con la buona volontà di tutti. Questa cosa riguarda un'accisa vecchissima".