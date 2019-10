© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lasulla base di misure serie" e prevederàperché "109 miliardi di evasione non sono sostenibili per un Paese serio".A dirlo il ministro dell'Economia,, in occasione di un incontro elettorale a Terni su iniziativa del PD con il mondo imprenditoriale e sindacale.Il ministro si è soffermato sulleche, ha spiegato, "non sono il fulcro: stiamo mettendo in campo unache consente a tutti di pagare meglio perché paghiamo meno" grazie a "una riforma strutturale" di cui fa parte anche la "".", ha aggiunto in riferimento all'con cui, assicura Gualtieri, nonostante la lettera appena arrivata dalla Commissione UE, si è instaurato "" sulla base di "proposte serie. Non chiediamo un favore", ha affermato.. "Crediamo nella scommessa che l'Italia può avere un costo del finanziamento del debito pubblico molto più basso: abbiamo già risparmiato 6 miliardi ma possiamo fare di più e arrivare al livello di Spagna e Portogallo", ha aggiunto il ministro ricordando che ". Lo facciamo in maniera seria e credibile dicendo all'Europa che questo ci ha dato 6 miliardi in più di dividendo".Gualtieri ha poi toccato alcuni temi chiave dellae che guarda agli investimenti ": è questo il futuro dell'Italia e dell'Europa e per questo aumentiamo gli investimenti pubblici".