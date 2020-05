Gualtieri: contributi a fondo perduto e ristoro affitto per imprese in crisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Per fronteggiaree garantire la liquidità all'economia nazionale, il Governo ha varato "interventi tra i più ampi inche ammontano complessivamente a quasi ilnazionale. Una dimensione superiore, in alcuni casi ampiamente superiore, a quella degli interventi adottati in altri. Lo ha detto il Ministro dell'economia,nel corso di un'audizione alle commissioni riunite Attività Produttive e Finanze della Camera sul"Gli interventi sulle garanzie superano i- ha sottolineato - mentre quelli precedenti ammontano a circa"Da solo ile di grandissima importanza che hanno rappresentato un elemento qualificante degli interventi adottati da tutti i Governi", ha osservato il Titolare del Tesoro.- Andando maggiormente nel dettaglio, "Il Mediocredito centrale segnala che le domande arrivate al fondo di garanzia dal 17 marzo al 30 aprile sono 65.800 di cui 31.411 accolte e queste ultime hanno generato un importo di 4,6 miliardi di finanziamenti di cui 970 milioni per finanziamenti fino a 25mila euro".Parlando del sistema dei prestiti con garanzie della SACE, il Ministro ha chiarito che "CAd esito di queste procedure, ha aggiunto, "le banche presenteranno la richiesta di garanzia alla Sace che saranno garantite in modoA seguito dei provvedimenti del Governo per garantire la liquidità, ha ammesso il Ministro, "c'è una pressione fortissima sulma ci aspettiamo ci sia unapiù rapida,Il Governo sta inoltre valutando misure perha chiarito Gualtieri specificando che "alNovità anche sulper l'emergenza coronavirus che dovrebbe andare in Consiglio dei ministridopo il varo del nuovo Temporary Framework europeo. "E' in arrivo probabilmente già domani un nuovo adattamento del- ha anticipato il Ministro - che avrà un impatto diretto su una delle parti più importanti del decreto, cioè quella sul sostegno alle imprese",Nel prossimo decreto, dunque, "ci saranno misure molto importanti a sostegno delle i, ha annunciato Gualtieri come aveva detto anche il Ministro del LavoroCon il decreto maggio arriverà, ha detto il Titolare del Tesoro spiegando che la misura saràed è stata decisa "perchè