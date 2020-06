Gualtieri, continuiamo su linea di non lasciare indietro nessuno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Con gliin piena fase di svolgimento, il Ministro dell'Economiafa un parziale punto della situazione parlando della giornata di ieri, definendo. Non è mancato il ringraziamento ae al suo team "per l'eccellente lavoro svolto, con un'impostazione che è in sintonia con quella del Governo: costruire un percorso di sviluppo investendo in particolare sull'innovazione, sulla sostenibilità, sulla coesione sociale e territoriale, sulla formazione".E' quanto ha scritto il Titolare del Tesoro in un post su Facebook definendo "che hanno espresso forte condivisione sull'impostazione del programma di rilancio del Paese, incentrata su investimenti pubblici e privati, sulla centralità del lavoro e sulla sua qualità, e che sono un interlocutore e un attore fondamentale nella sua elaborazione ed attuazione. Di un vero e proprio patto per gli investimenti e lo sviluppo sostenibile abbiamo poi discusso con icon i quali abbiamo condiviso priorità e metodo che li deve vedere protagonisti nella progettazione e realizzazione degli investimenti".Da ieri, inoltre, via alle domande per a. "Oggi è una giornata importante anche sul fronte dell'attuazione delle misure già prese: è partita infatti l'operatività del sito dell'Agenzia delle Entrate per il ristoro a fondo perduto per imprenditori, artigiani, commercianti, agricoltori, con fatturato fino a 5 milioni di euro. Per un po'ha sottolineato il Ministro che anticipa le prossime mosse. "Vogliamo continuare nella linea che abbiamo perseguito fin dall'inizio digaratendo protezione sociale a tutti i lavoratori".