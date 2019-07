Guala Pack punta a crescere nell'Europa Emergente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, azienda piemontese leader nella produzione di imballaggi flessibili,, attraverso la costruzione di un, che servirà la crescente domanda proveniente dall'intera regione., il Polo dell'export e dell'internazionalizzazione del Gruppo, con il coordinamento di UniCredit e tramite il Fondo Sviluppo Export gestito da Amundi SGR ha, ricorrendo alle risorse messe a disposizione dalla stessa SACE SIMEST e a quelle della, a supporto dei piani di crescita internazionali di Guala Pack.L'operazione è coordinata da UniCredit in qualità di Placement Agent unico.. Dopo una crescita del 4,5% nel 2018, le nostre esportazioni, presentano prospettive positive anche per il 2019 (+4,1%) e per il triennio successivo (+5,1%), grazie al miglioramento del quadro economico regionale.