21 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Guala Closures rende noto che una delle banche finanziatrici della Linea Revolving ha richiesto la cancellazione del proprio commitment pari a 13 milioni di euro ed il rimborso della componente utilizzata di detto commitment pari ad 2,7 milioni, in

seguito al verificarsi di un "change of control" (la cui soglia è il 35% dei diritti di voto) per effetto del closing degli Accordi di Co-Investimento.

La Società provvederà al rimborso della parte utilizzata tramite la liquidità disponibile. Al riguardo, Guala Closures ricorda che le restanti banche finanziatrici della Linea Revolving hanno al contrario rinunciato al proprio diritto di richiedere la cancellazione ed il rimborso dell'utilizzo in seguito al "change of control".