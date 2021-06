Guala Closures, risultati provvisori OPA: SPSI al 93,7% del capitale

(Teleborsa) - Guala Closures, società quotata sul segmento STAR e attiva nella produzione di chiusure per superalcolici e vino, ha comunicato i risultati provvisori dell'OPA lanciata su di essa da Special Packaging Solutions Investments (SPSI): l'ammontare complessivo delle azioni ordinarie portate in adesione all'offerta e delle azioni ordinarie già detenute da SPSI è pari a 65.621.105 azioni, rappresentanti il 93,7% del capitale sociale della società.

Guala Closures evidenzia che si è verificato un evento di cosiddetto "change of control" ai sensi del regolamento che disciplina i termini e le condizioni delle obbligazioni denominate "Floating Rate Senior Secured Notes due 2024" emesse dalla società. Pertanto, la società è tenuta, alternativamente, a offrire di riacquistare le obbligazioni a un prezzo pari al 101% del loro valore nominale, unitamente agli interessi maturati e non pagati fino alla data di riacquisto (esclusa) e a determinati importi addizionali (ove applicabili); oppure a rimborsare le obbligazioni a un prezzo pari al 100% del loro valore nominale, unitamente agli interessi maturati e non pagati fino alla data di rimborso (esclusa) e a determinati costi addizionali (ove applicabili).