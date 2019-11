Guala Closures, risultati in crescita nei nove mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2019 Guala Closures continua a registrare solidi risultati in termini di fatturato, profittabilità e in forte miglioramento nella generazione di cassa, sottolinea, Presidente ed Amministratore Delegato del Gruppo, aggiungendo che "proprio grazie alla robusta crescita di quest'ultima e nonostante la stagionalità del business e il forte incremento dei ricavi, siamoriusciti a mantenere il livello di indebitamento in linea con il primo semestre".netti consolidati al 30 settembre 2019 sono pari a 448,1 milioni di Euro, in aumento di Euro 51,1 milioni, +12,9% a cambi correnti (12,7% a cambi costanti) rispetto ai 397,0 milioni di Euro al 30 settembre 2018. A cambi costanti, i ricavi netti sono aumentati di €50,3 milioni (+12,7%) rispetto ai primi nove mesi 2018.L'rettificato consolidato dei primi nove mesi 2019 ammonta a €79,3 milioni, con un incremento di €5,8 milioni (+7,9%) rispetto ai primi nove mesi 2018. A cambi costanti, il risultato operativo lordo rettificato (Adjusted EBITDA) è aumentato di €4,9 milioni (+6,7%) rispetto ai primi nove mesi 2018.Al 30 settembre 2019 l'è pari a 485,9 milioni di Euro , in linea con il primo semestre 2019 e contro Euro 476 milioni al 1 gennaio 2019.