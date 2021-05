7 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - La Consob ha dato il via libera all'OPA sulle azioni ordinarie di Guala Closures, società quotata sul segmento STAR e attiva nella produzione di chiusure per superalcolici e vino, e all'offerta pubblica di acquisto sui market warrant promosse da Special Packaging Solutions Investment (gruppo finanziario Investindustrial fondato dall'imprenditore Andrea Bonomi).

Il periodo di adesione avrò inizio il 18 maggio 2021 e terminerà il 7 giugno, salvo proroghe o chiusura anticipata.

Il quinto giorno di borsa aperta successivo al periodo di adesione, l'offerente pagherà a ciascun aderente un corrispettivo in contanti di 8,2 euro per azione ordinaria portata in adesione, e 0,3 euro per ciasciun market warrant.