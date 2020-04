Guala Closures, Investindustrial annuncia intenzione di lanciare OPA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, società detenuta dal fondo di private equity Investindustrial VII, ha annunciato l'intenzione di promuovere un'Os, avente a oggetto 15.166.000 azioni ordinarie, che rappresentano circa ilesercitabili in assemblea ed il 22,57% del capitale sociale.L'offerta, che non è finalizzata alla revoca delle azioni dal MTA, è stata promossa ad unper azione.Frattanto, Guala Closures ha oggi annunciato laper un corrispettivo didi euro, a fronte di un Enterprise Value di 10 milioni. Di questa cifra 7,3 milioni sono stati appena incassati e la restante parte lo sarà entro 12 mesi. L'intero ammontare andrà alla riduzione dell'indebitamento di Gruppo., Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo, ha spiegato che "questa cessione permetterà al gruppo Guala Closures continuare a focalizzarsi ancora di più sul core-business e nello specifico sulle chiusure a più alto valore aggiunto e con maggiori prospettive di crescita, incluse le chiusure connesse che permettono di interloquire tramite microchip e tracciare le bottiglia.