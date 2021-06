Guala Closures, incremento e pricing del prestito obbligazionario da 500 milioni

Mercoledì 23 Giugno 2021, 19:00

(Teleborsa) - Guala Closures ha completato con successo il pricing del prestito obbligazionario senior secured di importo complessivo in linea capitale di 500 milioni di euro con scadenza nel 2028, che verrà emesso ad un prezzo di emissione pari al 100% e che maturerà un tasso di interesse annuo del 3,25%. L'offerta è stata incrementata rispetto all'importo complessivo in linea capitale di 475 milioni di euro precedentemente annunciato alla luce della domanda da parte degli investitori.

Nel contesto dell'offerta, la società comunica altresì di aver stipulato un nuovo contratto di finanziamento revolving multi valuta per un importo complessivo pari a 80 milioni di euro, in sostituzione della linea revolving esistente, che sarà disponibile per sostenere, inter alia, le esigenze di capitale circolante del gruppo.

La società prevede che i proventi derivanti dall'offerta siano utilizzati per rimborsare il prestito obbligazionario senior secured emesso dalla società per un importo complessivo in linea capitale pari a 455 milioni di euro con scadenza nel 2024 ad un prezzo pari al 100% dell'importo complessivo in linea capitale delle stesse, per rimborsare l'ammontare ancora dovuto ai sensi della Linea Revolving Esistente, per pagare gli interessi maturati a valere sulle obbligazioni esistenti e sulla Linea Revolving Esistente e per pagare le commissioni e i costi correlati al Rifinanziamento.

L'operazione, sottolinea una nota, fa seguito al verificarsi di un evento di "change of control" ai sensi del regolamento che disciplina i termini e le condizioni delle obbligazioni Obbligazioni Esistenti, in relazione all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa da Special Packaging Solutions Investments S.à r.l.