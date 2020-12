Guala Closures, Investindustrial di Bonomi sale al 49% e lancia opa a 8,2 euro

Il fondo Investindustrial di Carlo Bonomi ha sottoscritto una serie di accordi vincolanti grazie ai quali arriverà a detenere una partecipazione in Guala Closures, società che produce tappi in aluminio, pari al 48,9% del capitale 'fully diluted'. A condurre l'operazione, si legge in una nota, sarà il veicolo Special Packaging Solution Investment (Spsi), che rileverà i titoli a 8,2 euro l'uno. Seguirà un'opa totalitaria allo stesso prezzo, con un premio del 26,6% sulle quotazioni medie degli ultimi sei mesi. Bonomi, assistito da Lazard, aveva già promosso a giugno un'opa parziale sulla società, al prezzo di 6 euro,che aveva raccolto una bassa adesione.

Gli accordi vincolanti sottoscritti da Spsi prevedono l'acquisto, non sottoposto ad alcuna condizione, di una partecipazione complessiva di 16.271.624 azioni ordinarie Guala Closures, pari al 24,2% del capitale sociale pre-dilution (e al 23,2% fully diluted) e al 21,7% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria pre-dilution (pari al 20,7% fully diluted). L'acquisto avviene ad un prezzo di 8,20 euro per azione.

L'accordo prevede anche, al verificarsi di alcune condizioni sospensive, l'acquisto di ulteriori 11.593.237 azioni ordinarie Guala rappresentative del 16,6% del capitale sociale e del 14,7% dei diritti di voto esercitabili in assemblea di Guala fully diluted, al medesimo prezzo di 8,20 euro per azione, e il reinvestimento in SPSI da parte di alcuni azionisti di Guala di parte o tutti i proventi di tali vendite.

Spsi lancerà poi un'OPA totalitaria obbligatoria sul capitale ordinario di Guala allo stesso prezzo di 8,20 euro per azione ordinaria. Spsi ha già stipulato impegni di adesione all'offerta, la cui efficacia è condizionata al lancio della stessa, per 3.656.250 azioni ordinarie pari al 5,2% del capitale sociale e al 4,6% dei diritti di voto esercitabili in assemblea di Guala fully diluted. Spsi intende altresì, al verificarsi delle Condizioni, lanciare un'OPA volontaria totalitaria anche sui warrant Guala a un prezzo di 0,30 euro per ciascun warrant.



