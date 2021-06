Guala Closures annuncia nuovo prestito senior secured 2028 e linea revolving

(Teleborsa) - Guala Closures annuncia l'avvio dell'offerta di un prestito obbligazionario senior secured scadenza 2028, per un importo complessivo in linea capitale pari a 475 milioni di euro. L'Offerta è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Nel contesto dell'Offerta, la società comunica altresì che prevede di stipulare un nuovo contratto di finanziamento revolving multi valuta per un importo complessivo pari a 80 milioni di euro in sostituzione della linea revolving esistente, che sarà disponibile per sostenere le esigenze di capitale circolante del gruppo.

Si prevede che i proventi derivanti dall'Offerta, in caso di esito positivo della stessa, siano utilizzati, unitamente a liquidità disponibile della Società e agli eventuali proventi derivanti dal Nuovo Finanziamento Revolving, per rimborsare il prestito obbligazionario senior secured scadenza 2024 per un importo complessivo di 455 milioni.

Tale operazione fa seguito al verificarsi di un evento di "change of control" a seguito dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa da Special Packaging Solutions Investments.

Guala Closures annuncia anche che i suoi ricavi netti saranno compresi traEuro 235 e 245 milioni di euro per i cinque mesi conclusi il 31 maggio 2021, rispetto ai circa 229 milioni per i cinque mesi conclusi il 31 maggio 2020. In aggiunta, la Società stima che il suo EBITDA adjusted per i cinque mesi terminati il 31 maggio 2021 sarà superiore rispetto a quello relativo al corrispondente periodo del 2020. Tali informazioni si basano su conti di gestione preliminari.